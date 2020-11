Milan-Verona, i convocati di Pioli per il match di San Siro | Serie A News

Milan-Verona, la lista dei convocati di Pioli

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato l’elenco dei convocati per Milan-Verona. La gara è in programma questa sera, alle ore 20:45, a San Siro ed è valida per la 7^ giornata di Serie A.

Tornano a disposizione di Pioli sia Davide Calabria sia Alexis Saelemaekers, che avevano saltato, per motivi precauzionali, la partita di giovedì scorso in Europa League contro il Lille.

Questa, dunque, la lista completa dei giocatori rossoneri convocati per Milan-Verona di questa sera a San Siro.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Theo Hernández, Kjær, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessié, Krunić, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Ibrahimović, R. Leão, Rebić.

