Milan-Verona, Pioli taglierà un importante record personale: la statistica

Importante traguardo in vista per Stefano Pioli in occasione della partita tra Milan e Verona. La statistica nel dettaglio

Renato Panno

Dopo la sosta delle nazionali il campionato è pronto a riaprire i battenti. Il Milan se la vedrà con il Verona sabato alle 20:45, nel posticipo della 8^ giornata di Serie A. Una partita che permetterà a Stefano Pioli di stabilire un record personale: sarà infatti la sua 98^ panchina con i rossoneri, traguardo mai raggiunto con le altre squadre guidate finora. Il precedente record è di 97 panchine con il Bologna. Vista la volontà di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, il divario non potrà che aumentare. Le Top News di oggi: l'agente di Pioli parla del rinnovo, due nuovi infortuni, Castillejo verso l'addio