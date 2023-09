Milan-Verona e Marracash: rischio intasamento nei pressi di San Siro

La giornata di sabato 23 settembre potrebbe esser particolarmente complicata per coloro che vivono nelle vicinanze dello stadio San Siro. Alle 15:00, infatti, è previsto il match tra Milan e Verona, valevole per la 5^ giornata di Serie A. Alle 16:00, quindi quasi in contemporanea, il noto rapper Marracash terrà un concerto all'Ippodromo Snai, zona che interessava al club rossonero per costruirci il nuovo stadio.