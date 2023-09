Milan e Verona osserveranno un minuto di silenzio per la scomparsa di Giovanni Lodetti e i rossoneri giocheranno con il lutto al braccio

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nonostante ancora manchi il via libera da parte della Lega Calcio, prima di Milan-Verona verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giovanni Lodetti. I rossoneri, poi, scenderanno in campo con il lutto al braccio. Inoltre verrà proiettata una foto dell'ex calciatore sul maxischermo. LEGGI ANCHE: Milan, occhi su una attaccante delle Premier League >>>