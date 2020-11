Milan-Verona, i precedenti tra le due squadre | Serie A News

Milan-Verona, i precedenti in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Verona, match valido per la 7^ giornata, andrà in scena questa sera a San Siro alle 20:45. I rossoneri dovranno stare attenti contro una squadra che vanta la miglior difesa in campionato finora (3 gol subiti in 6 partite). I precedenti tra le due squadre sorridono al Diavolo, davanti per 26 vittorie contro le 10 dei gialloblù. Completano il bilancio 20 pareggi.

