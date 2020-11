Milan-Verona, dal 2015 regna l’equilibrio: i risultati | Serie A News

Milan-Verona, i precedenti dal 2015 ad oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come dimenticare la ‘fatal Verona’ per il Milan: gli scaligeri son storicamente una squadra ostica da affrontare. Questa sera, alle ore 20:45 a San Siro, le due squadre si affrontano per chiudere la 7^ giornata di Serie A. Consultando alcune statistiche, si può notare che tra i rossoneri e il Verona regna l’equilibrio nelle sfide giocate dal 2015 ad oggi: due successi per parte e tre pareggi.

