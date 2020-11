Ibrahimovic un caso da studiare? L’Università di Pittsburgh: “Non è umano”

Ibrahimovic non è umano: lo studio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Che l’impatto di Zlatan Ibrahimovic al Milan fosse così devastante in pochi lo avrebbero immaginato. C’è chi, come l’Università di Pittsburgh, però, è andato oltre. Secondo quanto riferito da ‘Il Giornale’, un gruppo di specialisti della facoltà di medicina della nota accademia, vuole studiare l’attaccante del Milan, e in particolare sul modo in cui ha recuperato brillantemente dall’infortunio al ginocchio nel 2017. “Mai vista una cosa del genere, non è umano“, spiega con una frase semplice, ma molto eloquente, l’Università di Pittsburgh.

