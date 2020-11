Calciomercato Milan – Yazici, da castigatore a obiettivo di mercato / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Yazici ora è un obiettivo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Non sarebbe la prima e probabilmente neanche l’ultima volta che un giocatore messosi in mostra in una partita segnando poi venga acquistato dalla squadra che l’ha affrontato. È successo proprio nei mesi scorsi con Hauge, acquistato dal Milan dopo averlo visto a San Siro a segno con il Bodo Glimt, ma è successo anche alla Juventus più volte negli ultimi anni. Già in passato era successo pure ai rossoneri. E allora non bisogna escludere che Yasuf Yazici possa diventare il prossimo obiettivo di mercato rossonero.

Il turco giovedì sera ha regalato la vittoria al Lille a San Siro con una tripletta nel giovedì europeo. I motivi per ipotizzare un interesse rossonero non mancano. In primis il fatto che, ovviamente, quasi mai un giocatore viene acquistato “all’improvviso”. Anche lo stesso Hauge era nel mirino degli osservatori rossoneri da un po’ e il suo nome era già finito sulla scrivania di Paolo Maldini e Frederic Massara. Lo stesso discorso vale proprio per Yazici, il cui agente qualche anno fa aveva parlato di interesse da parte del Milan. Dunque di relazioni degli osservatori su di lui a Casa Milan ce ne saranno un po’ e potrebbero tornare utili.

In secundis, il Lille ha dimostrato di essere una bottega dalla quale sono usciti grandi talenti. Il Milan ci ha preso Rafael Leao un anno fa e il Napoli invece Victor Osimhen nell’ultima sessione. Yazici è ancora molto giovane, trattandosi di un classe 1993, e dunque rientra perfettamente nel piano di mercato del Milan degli ultimi mesi. A questo bisogna aggiungere che il prezzo non è particolarmente alto, anche se sembra destinato a crescere. Il Lille ci ha investito molto, pagandolo caro, ma a oggi è difficile pensare possa essere ceduto a cifre troppo più alte.

Infine, anche per quanto riguarda il ruolo in campo Yazici sarebbe perfetto per il Milan: può giocare principalmente come trequartista, ma anche come centrocampista ed esterno di destra. Insomma, un jolly che al Milan può fare davvero molto comodo. Yazici può diventare il prossimo a trasformarsi da castigatore a nuovo acquisto.

