Milan-Verona, attacchi prolifici

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Verona, match valido per la 7^ giornata di Serie A, si preannuncia una sfida ricca di gol. Consultando le statistiche si può notare che in tutte le ultime quattro gare di Serie A a San Siro tra le due squadre, entrambe hanno trovato la via del gol. Ben tre di queste sono terminate in parità (completa un successo rossonero, 4-1 nel maggio 2018).

RINNOVO CALHANOGLU DIFFICILE, MA C’E’ UNA SPERANZA… >>>