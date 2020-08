Milan, Vercellone è il favorito per sostituire Guadagnini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stamattina il Milan e Fabio Guadagnini, Chief Communication Officer del club rossonero, hanno comunicato di aver deciso di interrompere il rapporto professionale a partire dal prossimo 4 settembre. A prendere il posto dell’ex giornalista di ‘Sky Sport‘ come responsabile della comunicazione del Milan, secondo quanto riferito da ‘Calcio e Finanza‘, potrebbe essere Pier Donato Vercellone.

Sarebbe il manager torinese, 54 anni, laureato in Scienze Politiche, dunque in pole position per entrare nel management rossonero al posto di Guadagnini. Nel 1994 ha creato e diretto l’ufficio comunicazione di Nike in Italia ed è stato poi promosso responsabile europeo per la comunicazione e le relazioni pubbliche dal quartier generale di Amsterdam.

È tornato in Italia nel 2000, quando Vercellone è diventato vicepresidente del marketing e della comunicazione in Telecom. Nel 2007 Vercellone ha accettato il ruolo di direttore centrale della Comunicazione dei Grandi Eventi del Comune di Milano; nel 2011, a seguito del naufragio della nave Concordia, è stato nominato Senior Director di Burson Marsteller, con responsabilità su tutte le attività di crisis management, media relation, rapporti istituzionali e stakeholder engagement per il progetto di rimozione del relitto dall’Isola del Giglio.

Passato nel 2013 al gruppo Sisal, Vercellone ne ricopre, ancora oggi, il ruolo di direttore della comunicazione, PR, Eventi. Da oltre 10 anni, infine, è docente di Teoria e tecniche della promozione dell’immagine presso l’Università Cattolica di Milano e docente al Master di Media Relation e Comunicazione d’Impresa di Almed/Università Cattolica. Quindi, dal 2016 al 2019, è stato Presidente di Ferpi, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. ECCO COME L’A.D. DEL MILAN, IVAN GAZIDIS, HA VOLUTO SALUTARE GUADAGNINI >>>

