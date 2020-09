Milan, Vercellone a capo della comunicazione: il suo curriculum

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il nuovo capo della comunicazione rossonera è da ieri Pier Donato Vercellone (il comunicato). Sostituisce Fabio Guadagnini e grazie al suo curriculum di valore internazionale contribuirà a far crescere il simbolo e il brand del Milan in tutto il mondo.

Professionista di esperienza quasi trentennale tra marketing e comunicazione, Vercellone ha lavorato per Nike, Telecom Italia, Comune di Milano e Gruppo Sisal. A lui un grosso in bocca al lupo per l’inizio di una nuova avventura.

