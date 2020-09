Milan, UFFICIALE: Vercellone nuovo Chief Communications Officer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

AC Milan è lieta di annunciare la nomina di Pier Donato Vercellone a nuovo Chief Communications Officer. La nomina di Vercellone rientra nel percorso di costante rafforzamento per il successo del Club.

Vercellone, in carica da oggi, lunedì 7 settembre, ha un’esperienza quasi trentennale nella comunicazione internazionale avendo ricoperto il ruolo di PR Director per Nike Europe, oltre a ruoli senior nel marketing e nella comunicazione per Telecom Italia e per il Comune di Milano, dove era responsabile della promozione del marchio della città di Milano. Più recentemente, ha lavorato come Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Sisal, azienda leader nel settore dei giochi e delle scommesse.

Pier Donato guiderà il Team Comunicazione in un periodo emozionante per il Club che ha intrapreso il percorso per il progressivo ritorno nell’élite del calcio europeo, anche attraverso il progetto del nuovo stadio.

L’Amministratore Delegato di AC Milan Ivan Gazidis ha dichiarato: “Pier Donato è un professionista di livello mondiale nel suo campo e siamo molto lieti di annunciare la sua nomina. Con il suo profilo internazionale, ci aiuterà a far crescere ulteriormente il brand del Milan in tutto il mondo: la sua esperienza, il suo network e la sua leadership giocheranno un ruolo fondamentale nel realizzare quella visione ambiziosa che abbiamo per il Club”.

“Il Milan è un marchio iconico e unico con una forte eredità e un futuro luminoso – ha dichiarato Pier Donato Vercellone – Sono felice di essere qui e di contribuire a rafforzare ulteriormente il legame emotivo che lega il Club ai suoi tifosi e agli stakeholder”.

“Voglio ringraziare Elliott, il CEO Gazidis e il Presidente Scaroni per avermi dato la grande opportunità di far parte di un team manageriale d’élite – ha proseguito Vercellone -. Sarà una sfida entusiasmante che sono molto orgoglioso di intraprendere perché il Milan è per Sempre”.

