Milan, Ventura: “Campionato affascinante, almeno tre squadre alla pari”

L'allenatore Giampiero Ventura ha parlato del campionato di Serie A, in cui il Milan è attualmente protagonista ai vertici. L'ex commissario tecnico azzurro, ricordato per la clamorosa e storica mancata qualificazione ai Mondiali del 2018, ha detto che a suo avviso ci sono molte squadre alla pari. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Il campionato è affascinante, aperto a qualsiasi tipo di soluzione. Oggi ci sono almeno tre squadre che partono alla pari. E alle sorprese: Fiorentina e Torino hanno due buoni allenatori con idee e rose competitive".