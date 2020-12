Milan, Ventola: “Oltre a Ibrahimovic c’è di più: equilibrio e qualità”

MILAN NEWS – Intervenuto sul canale Twitch di Christian Vieri, il suo ex compagno di squadra ai tempi dell’Inter e amico Nicola Ventola ha parlato anche del Milan e di come si trovi al primo posto in classifica, trascinato da Zlatan Ibrahimovic, ma anche con tante altre caratteristiche. Ecco le sue parole: “Oltre a Ibrahimovic, anche Calhanoglu e Theo sono impressionanti. Quando tanti giocatori diventano protagonisti, allora vuol dire che si ha una mentalità forte e tanta qualità. A gennaio non so quanto interverrei perché c’è un grandissimo equilibrio”.

