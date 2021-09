Milan-Venezia, Vannucchi: “Tutto può succedere” | PM News

In esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it ha parlato Vannucchi, anche di Milan-Venezia di stasera. Ecco le sue parole.

Stasera si torna in campo e in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it ha parlato Ighli Vannucchi, anche di Milan-Venezia di oggi. L'ex centrocampista ha giocato un anno con i veneti, affrontando anche i rossoneri l'ultima volta che si è giocata questa sfida. Era la stagione 2001/2002. Interrogato sulla partita di oggi tra Milan e Venezia a San Siro, quinta giornata del campionato di Serie A, ha risposto in modo abbastanza chiaro. Ecco quindi le sue dichiarazioni a riguardo: "Tutto può succedere anche se il Milan resta favorito. Il Venezia dopo la pesante sconfitta contro lo Spezia avrà sicuramente voglia di rivalsa". Milan-Venezia, segui con noi il live testuale della partita.