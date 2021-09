Milan-Venezia, San Siro torna ad accogliere i tifosi: i dettagli sui biglietti

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, invita i tifosi a San Siro in occasione del match contro il Venezia, valido per la 5^ giornata di Serie A

Dopo gli oltre 68mila cuori rossoneri che hanno accompagnato la squadra nei primi 180 minuti della stagione a San Siro contro Cagliari e Lazio, lo stadio è pronto ad ospitare i tifosi milanisti per una gara di campionato per l’ultima volta nel mese di settembre. Inoltre, Milan-Venezia, insieme all’esordio casalingo in Champions League contro l’Atletico Madrid - in programma martedì 28 settembre e per la quale prosegue la vendita libera -, è una delle ultime occasioni per vedere all’opera i rossoneri prima del rientro in campo dopo la sosta nazionali di ottobre, il prossimo 16 ottobre contro l’Hellas Verona.