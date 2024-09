Milan-Venezia, i precedenti fanno ben sperare: i rossoneri cercano i 3 punti

I precedenti

Sabato 14 settembre alle 20:45 andrà in scena, a San Siro, Milan-Venezia. I rossoneri sono a caccia dei primi tre punti in questo campionato, ma i precedenti con i lagunari fanno ben sperare. Milan e Venezia si sono affrontate già 31 volte in tutte le competizioni. Il bilancio vede 20 vittorie per il Diavolo, contro le 4 del Venezia, 7 i pareggi. In particolare le ultime due sfide risalgono alla stagione 2021/2022 ed entrambe sono state vinte dai rossoneri. La prima giocata a San Siro, alla quinta giornata, è finita 2-0, grazie ai gol di Brahim Diaz e Theo Hernandez. Il ritorno invece è terminato 3-0 con il gol Zlatan Ibrahimovic e la doppietta di Theo Hernandez. I lagunari sono tra le vittime preferite del terzino francese e, nonostante la condizione fisica non ottimale, potrebbe essere l'occasione giusta per rimediare all'avvio di stagione deludente. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca è già in crisi: e in Premier League lo vogliono anche subito >>>