Milan-Venezia, Morata torna in campo? Ecco cosa filtra da Milanello

In occasione di Milan - Venezia potrebbe tornare a disposizione Alvaro Morata , che si era dovuto fermare dopo la prima uscita stagionale contro il Torino . L'attaccante iberico, infatti, aveva accusato un piccolo problema all'esordio, dopo aver segnato il suo primo gol con la nuova maglia. E di fatto era stato costretto a saltare tanto il Parma quanto la Lazio . Nella sosta per le Nazionali poi è stato vicino ai suoi compagni della Spagna e ha poi lavorato a Milanello, per recuperare nel miglior modo e tornare a disposizione di Paulo Fonseca il prima possibile.

Milan-Venezia, Morata può già essere titolare? Ecco le sensazioni da Milanello

La sua presenza è quindi attesa a San Siro in occasione di Milan-Venezia. Come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport',Alvaro Morata non sarebbe ancora al 100% della condizione. Questo significa che con ogni probabilità ci sarà, ma si siederà in panchina. A partire titolare sarà invece Tammy Abraham, arrivato proprio per fare la staffetta con lo spagnolo. L'ex Atletico Madrid, a quel punto, potrebbe trovare spazio a gara in corso in modo da ritrovare piano piano la gamba.