Milan – Morata torna ad allenarsi in gruppo, sarà titolare con il Venezia?

Come riporta Gianluca Di Marzio, Alvaro Morata è tornato ad allenarsi in gruppo. L'attaccante del Milan si era infortunato alla prima giornata dopo la partita con il Torino. Lo spagnolo risulterà necessario in questo momento complicato dei rossoneri. Paulo Fonseca ha collezionato due punti in tre partite e ha bisogno del miglior Morata per ritrovare la via della vittoria. I rossoneri inizieranno sabato 14 settembre contro il Venezia a San Siro, poi arriverà a Milano il Liverpool, prima del Derby del 22 settembre.