Juric in cerca di una panchina: era a San Siro per vedere Milan-Venezia

Ivan Juric ha concluso la sua avventura al Torino al termine della scorsa stagione. Attualmente senza panchina, il tecnico croato sembra comunque mantenere un occhio attento sulla Serie A . Nel corso dell'ultimo turno di campionato, infatti, le telecamere lo hanno ripreso in ben tre stadi differenti. Sabato pomeriggio ha seguito la partita Como-Bologna , terminata 2-2, mentre in serata è stato avvistato a San Siro per Milan-Venezia . Infine, domenica, Juric ha assistito al match Atalanta-Fiorentina a Bergamo.

Juric in giro per l'Italia

Un vero e proprio tour per il tecnico croato, intenzionato a rimanere al passo con un campionato in cui ha recitato un ruolo di primo piano nelle ultime stagioni. Dalla sua esperienza al Genoa, passando per le eccellenti annate al Verona, fino al Torino, dove le aspettative erano certamente più alte. Il Tour di Juric in questa quarta giornata di campionato continuerà anche oggi con la partita Parma-Udinese.