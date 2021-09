Milan-Venezia, Giroud punta a essere convocato | Serie A News

Milan-Venezia potrebbe avere come protagonisti Olivier Giroud, che sta recuperando dal problema alla schiena

Olivier Giroud può recuperare per Milan-Venezia. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti, dopo aver saltato la partita contro la Juventus, è tornato a correre a Milanello. L'obiettivo è quello di essere convocato per la sfida di domani sera. Difficilmente però Giroud partirà titolare, visto che non si sta allenando di continuità. Il ruolo di prima punta dovrebbe essere ancora di Ante Rebic. Maldini e Massara intanto pensano al calciomercato: due i nomi nel mirino