Milan-Venezia, Fonseca fa fuori un altro big: la scelta a sorpresa in difesa

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, potrebbe spiazzare tutti con un'altra esclusione eccellente in occasione di Milan-Venezia. Già prima della sosta, infatti, il tecnico lusitano aveva preso la decisione forte di lasciare fuori due big come Theo Hernandez e Rafael Leao. Una decisione che poi aveva spinto i due a dare a loro volta un segnale, rimanendo lontani dalla squadra durante il cooling break. Intanto, in vista della sfida di San Siro, un altro titolare potrebbe sedersi in panchina e si tratta di un difensore. A riportarlo, negli ultimi minuti, è stato Manuele Baiocchini.