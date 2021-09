Milan-Venezia 2-0, Theo Hernandez MVP della partita / Serie A News

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha svelato il migliore in campo nella partita contro il Venezia. Non poteva che essere Theo Hernandez

"Per incidere da subentrato in soli 32 minuti di gioco devi avere un impatto in campo di quelli da ricordare. È certamente il caso di Theo Hernández, scelto dai tifosi rossoneri come MVP di Milan-Venezia 2-0, quarta vittoria stagionale - la terza a San Siro - in campionato per la squadra di Stefano Pioli. Il terzino francese ha vinto il premio con il 50% dei voti, precedendo Saelemaekers, Díaz e Romagnoli. Entrato al 58' al posto di Ballo-Touré, il numero 19 rossonero ha lasciato il segno prima con l'assist per il momentaneo 1-0 di Brahim e poi con il 2-0 che ha chiuso il match, un sinistro tagliente e imparabile dopo avere ricevuto una bella diagonale di Saelemaekers.