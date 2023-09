Milan, boom di vendita della terza maglia: 181% in più rispetto al 2022/23

Il Milan, nella gara di ieri contro il Verona, ha giocato con la nuova terza maglia. Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, la divisa sta ottenendo successo ed è stata capace di far registrare un aumento delle vendite del 181% rispetto a quella dello scorso anno, del 325% sul 2021/22 e addirittura del 3818% su quello del 2020/21: quasi 40 volte tanto. Successo anche fuori dall'Italia: percentuale maggiore di vendite online (69%) rispetto a quelle ottenute negli store fisici rossoneri (31%), con gli Stati Uniti d’America (17%), la Francia (9.7%) e la Germania (5.9%). La terza maglia 2023/24 del Milan è stata in grado di ridistribuire i pesi sul mercato delle divise da gioco del club rossonero con le vendite (30%) che si avvicinano ai volumi della maglia Home (37%) che, storicamente, è di gran lunga la più richiesta. LEGGI ANCHE: Arrigo Sacchi commento il Milan e la vittoria sul Verona. L'ex allenatore non si risparmia