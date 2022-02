Milan multato per vendita dei biglietti a tifosi con Daspo: le ultime

Il Milan ha ricevuto una multa da 66.000 euro per aver venduto dei biglietti con prezzo agevolato ad alcuni tifosi rossoneri con Daspo

Multa pesante per il Milan. Il portale sporface.it scrive di una sanzione da 66.000 euro che il club rossonero dovrà pagare per una violazione amministrativa contestata dal questore di Milano. Il motivo? Il Milan avrebbe venduto in forma diretta o indiretta dei biglietti a prezzo agevolato ad alcuni tifosi con Daspo. In sostanza la società ha venduto dei biglietti del secondo anello blu a tifosi impossibilitati ad assistere la partita. I tifosi apparterebbero tutti alla Curva Sud, cuore pulsante del tifo rossonero. Si attende nelle prossime ore un comunicato ufficiale da parte del Milan per chiarire la situazione, anche se l'irregolarità è stata accertata dal questore di Milano. La nostra intervista esclusiva all'ex Milan Bonetti tra il rinnovo di Franck Kessie e tanto altro