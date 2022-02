Bonetti: “Il rendimento di Kessie è legato al rinnovo. Spero resti al Milan” – ESCLUSIVA

In merito alla stretta attualità legata al Milan, la nostra redazione ha intervistato l'ex giocatore Dario Bonetti. Ecco cosa ha ci ha detto

Redazione

Il Milan è ancora in vetta alla classifica nonostante il pareggio contro la Salernitana. L'Inter infatti ha perso contro il Sassuolo, mentre il Napoli ha pareggiato contro il Cagliari. Insomma, pericolo scampato, ma ora non sono concessi passi falsi se si vuole lottare per il tricolore. Pioli spera in un rendimento superiore da tutti i giocatori, in particolare da Kessie, ben lontano parente dal centrocampista che ha trascinato il diavolo nella scorsa stagione. Per tutti questi temi la nostra redazione ha intervistato Dario Bonetti, ex calciatore del Milan. Ecco cosa ci ha detto.

Come si spiega il passo falso del Milan contro la Salernitana?

“Do la stessa spiegazione che riguarda tutte le altre squadre…”.

Ossia?

“Che, secondo me, si è giocato a altissimi ritmi nel girone di andata. Adesso, a quasi metà girone di ritorno, c’è una leggere flessione. In più, rispetto a quando giocavamo noi, adesso il numero di partite è maggiore: più partite giochi, più hai la possibilità di commettere errori nei momenti chiave”.

Il Milan ha sottovalutato l’impegno di Salerno?

“Non credo. Più che altro in campo vanno anche gli avversari e bisogna tener conto anche di come preparano le partite loro. Davide Nicola non è l’ultimo arrivato…”.

L’hanno stupita le incertezze di Maignan?

“Mi sembra l’ultimo da colpevolizzare. E’ la prima partita che sbaglia quest’anno…”.

Da chi si aspettava qualcosa in più?

“Se devo citarne uno dico Kessie. E’ più discontinuo rispetto all’anno scorso”.

Influisce lo stallo legato al rinnovo?

“Probabilmente sì. In ogni caso io spero per il Milan che resti perché è un grande centrocampista e l’anno scorso lo ha fatto vedere…”.

Intravede note positive?

“Sicuramente il recupero e il ritorno al gol di Rebic. In più sono convinto che, dall’Udinese in poi, vedremo un Milan diverso a livello di approccio. Pioli richiamerà tutti all’ordine, come solo lui sa fare”.

I rossoneri hanno la forza di lottare per lo scudetto fino alla fine?

"Sì, per me devono provarci. In questo campionato, più che mai, non intravedo una favorita netta. Neppure l'Inter, nonostante abbia la rosa più strutturata per via delle tante individualità".

