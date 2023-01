Milan, Vasquez anticipa il rientro in Italia: tornerà domani a Milano | News

Dopo essere tornato in Colombia per sbrigare delle faccende burocratiche, il nuovo portiere rossonero Devis Vasquez tornerà domani a Milano

Firmato il nuovo contratto che lo legherà al Milan per i prossimi tre anni, Devis Vasquez è tornato in Colombia per risolvere delle pratiche burocratiche. Un iter che avrebbe dovuto tenerlo lontano da Milano per diversi giorni, invece il portiere classe '98 anticiperà il suo rientro prima del previsto.