Milan, Vanzini: “Kessie deve giocare con tranquillità”

Vanzini, giornalista ed ex sciatore, ha parlato del Milan e della situazione legata a Kessie e al suo rinnovo di contratto.

Continua a tenere banco in casa Milan la situazione legata a Franck Kessie e al suo rinnovo di contratto, che continua a non arrivare. Di questo ha parlato Carlo Vanzini, giornalista ed ex sciatore, ai microfoni di Sky. Secondo lui, l'ivoriano classe 1996 vive una situazione difficile, ma deve essere bravo a giocare comunque con tranquillità. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Finché gioca nel Milan deve continuare a giocare nel Milan, stop. Il giocatore deve imparare, anche in queste situazioni di incertezza sul proprio futuro, a giocare come se fosse tranquillo". Segui con noi il live testuale di Milan-Verona