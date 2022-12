Milan, il valore delle maglie si impenna dopo il rinnovo con Emirates | News

Milan, non solo Emirates

Lo sponsor tecnico è Puma, con il quale il Milan ha rinnovato l'accordo dove adesso incassa 30 milioni a stagione rispetto ai 13,1 delle stagioni precedenti in cambio anche della cessione dei naming rights del Centro Sportivo Vismara allo sponsor. Sponsor minori sono presenti sulla maglia rossonera. Come BitMex' sponsor di manica (Sleeve partner) e Official Cryptocurrency Trading Partner, che garantisce 5 milioni ad annata alla Società. A questo si aggiunge We Fox che è diventato a inizio 2022 Official Insurance Partner e il primo Official Back-of-Shirt Partner garantendo alle casse rossonere 7 milioni di euro a stagione. Infine, vanno aggiunti i 7 milioni a stagione sportiva portati da Konami con il logo E-Football esposto sui kit da allenamento e pre-gara. Il totale di tutti i ricavi da kit di maglia è quindi arrivato a sfiorare 80 milioni di euro all’anno. Maldini: "Siamo il Milan: puntiamo a vincere tutto".