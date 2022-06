Milan, valore della maglia raddoppiato in un anno: tutti i dati

Il nuovo accordo si somma a quelli siglati in tempi recenti per la divisa da gioco, dalla manica allo spazio sul retro della maglia. Oltre a Emirates – che nelle ultime stagioni ha portato in dote circa 14 milioni di euro annui –, ad agosto del 2021 il Milan ha raggiunto un accordo con BitMEX, diventato il primo sponsor di manica della storia rossonera. Un’intesa che frutta circa 5 milioni a stagione, poco meno rispetto ai 7 milioni a stagione circa che il club incassa per il retro sponsor Wefox, ufficializzato a febbraio del 2022. Nelle ultime stagioni, il Milan ha incassato circa 25 milioni di euro all’anno dai suoi accordi con Puma ed Emirates, con il massimo di 27,3 milioni ricevuti dalle due società nel corso della stagione 2020/21 come emerge dal bilancio del club rossonero al 30 giugno 2021. La cifra per la stagione appena conclusa – che si potrà desumere dal bilancio al 30 giugno 2022 – sarà sicuramente più alta considerando anche i bonus per la vittoria dello Scudetto. Qui la tabella riassuntiva pubblicata da 'Calcio e Finanza'.