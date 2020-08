Milan, uragano Rebic: i numeri della sua prima stagione rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Arrivato nell’ultimo giorno del mercato estivo, Ante Rebic ha stupito tutti dal punto di vista del rendimento. Eppure, a inizio stagione, il suo acquisto era tranquillamente considerato un flop, visto il suo scarsissimo minutaggio fino al mese di gennaio. Si parlava persino di un suo ritorno all’Eintrach Francoforte, prima del suo exploit improvviso. Il 19 gennaio 2020, Rebic entra dalla panchina e con una doppietta permette al Milan di vincere 3-2 una partita complicatissima contro l’Udinese.

Da qui in poi, strada in discesa e gol a raffica: 18 partite in Serie A, 11 gol e 3 assist ai compagni. Uno score che lo ha elevato a miglior marcatore rossonero, anche meglio di un Ibrahimovic che si è fermato a 10 gol.

ACQUISTO DI REBIC A TITOLO DEFINITIVO? OCCHIO ALLA FIORENTINA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>