Mercato – Tra Ante Rebic e il Milan c’è la Fiorentina

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, mette in evidenza la parola continuità. Dopo aver confermato Stefano Pioli sulla panchina e l’accoppiata Maldini-Massara in società, il Milan è chiamato adesso al compito più difficile: non lasciar partire i propri giocatori migliori. In questo senso si sta lavorando incessantemente ai rinnovi di Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, tre degli uomini chiave di una seconda parte di stagione da stropicciarsi gli occhi. Oltre a loro tre, i rossoneri tengono sott’occhio la situazione relativa ad Ante Rebic.

Difficile snobbare il miglior marcatore della stagione, uno che ha segnato anche più di Ibra, descritto da tutti come il vero salvatore della patria. E pensare che per i primi mesi il croato non ha quasi mai calcato il campo da gioco, salvo poi decidere di diventare determinante, iniziando dalla doppietta contro l’Udinese del 19 gennaio da subentrato. Per questo motivo il Milan sta parlando con Fali Ramadani per accelerare le operazioni sul suo acquisto a titolo definitivo. I rossoneri vogliono sfruttare il cartellino di André Silva, che ha fatto il percorso inverso di Rebic, per abbassare le pretese dell’Eintracht Francoforte.

L’idea è quella di uno scambio equo, ma attenzione alla variabile data dalla Fiorentina, che conserva una percentuale del 50% sulla rivendita del bomber rossonero. Per questo motivo il club tedesco vuole alzare il prezzo, ma il Milan non ha intenzione di inserire budget extra in questa trattativa. Si continua a lavorare, dunque, con il club di via Aldo Rossi che spera di non dover aspettare troppo per trovare la giusta quadra. Al momento di tempo ce n’è, ma la situazione con la Viola rimane spinosa.

