PM – Calciomercato Milan – Muldur osservato speciale: le novità

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La stagione è terminata da appena una settimana, ma il Milan sta lavorando intensamente per preparare nel migliore dei modi la prossima stagione.

In questo momento ci sono delle priorità, come ad esempio il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma Maldini e Massara nel frattempo monitorano anche altri calciatori che possono diventare degli obiettivi interessanti nel corso delle prossime settimane. Un ruolo in cui la società vuole intervenire è quello del terzino destro, con uno tra Andrea Conti e Davide Calabria che sembra destinato a lasciare il Milan.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, il Milan starebbe monitorando Mert Muldur, calciatore che in questa stagione si è messo in mostra nel Sassuolo di De Zerbi. Sul turco tre squadre di Serie A, a testimonianza di come Muldur sia considerato un giovane molto interessante da tenere sotto controllo (è un classe 1999). Al momento stiamo parlando di sondaggi esplorativi e contatti preliminari, dunque niente di concreto. Ma attenzione a questo nome. Gli altri profili per la fascia destra sono quelli che da diverso tempo girano in orbita rossonera: Aurier del Tottenham, Dumfries del Psv ed Emerson Royal del Barcellona.

