Milan, uno scudetto virtuoso: il miracolo rossonero è costato 175 milioni

Il Milan di Paolo Maldini ha effettuato un vero e proprio miracolo sportivo: spesi 175 milioni di euro per vincere lo scudetto

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul grande scudetto vinto dal Milan. Certo, è il tricolore dei giocatori, ma è anche la vittoria del progetto e della programmazione. I rossoneri si sono laureati campioni d'Italia con la quinta spesa sportiva della Serie A. Dopo aver preso il club quasi in bancarotta nel 2018, Elliott ha risanato la società, è tornato in pianta stabile in Champions e ha valorizzato il capitale umano a disposizione.

Come scritto dalla rosea, "Elliott fino al 30 giugno 2021 ha pompato nelle casse rossonere 560 milioni netti. Cash necessario per coprire i buchi pregressi (tra il 2017 e il 2020 il Milan aveva accumulato 467 milioni di perdite) ed evitare il ricorso al debito finanziario, più che per foraggiare uno shopping compulsivo. La sostenibilità passava da un approccio razionale al calciomercato, sia per le nuove acquisizioni sia per i rinnovi. Qualche esempio? Gli addii di Donnarumma e Calhanoglu, gli acquisti con la formula del prestito+riscatto di Tonali e Tomori. Ogni operazione è passata al vaglio di un comitato di investimenti in cui il fiuto di Maldini e Massara si è sposato col rigore di Gazidis e Furlani"

"Sulla base delle stime per la stagione 2021-22, sommando gli stipendi del personale tesserato (al netto dei premi) e gli ammortamenti per l'acquisizione dei calciatori, viene fuori un costo di 175 milioni per il Milan (110+65) - prosegue la rosea -. È la quinta spesa sportiva della A. In testa c'è la Juve con una stima di 370 milioni (210 +160), poi l'Inter a quota 260 (160+100), il Napoli a 215 (135+80) e la Roma a 210 (125+85). Per ritrovare campioni d'Italia altrettanto low-cost bisogna tornare indietro a un'altra era. Siamo andati a ritroso esaminando i bilanci dei club d'alta classifica". Insomma, un vero e proprio miracolo.