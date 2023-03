Milan, Under 17: secondo posto e quasi ipotecativi i quarti di finale playoff

Il Milan Under 17 occupa la seconda posizione in classifica in campionato, avvicinandosi sempre di più ai quarti di finale Scudetto

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Un 4-2 al Venezia per avvicinare sempre di più la qualificazione aritmetica alla Fase finale del campionato. L'Under 17 di Christian Lantignotti, al PUMA House of Football, ha superato i lagunari al termine di una partita ostica, che poteva complicarsi.

"Una partita non semplice - ha confermato lo stesso Mister - e una vittoria guadagnata e sudata sul campo. Il Venezia, a dispetto della classifica, si è dimostrata un'avversaria tosta e in grado di palleggiare molto bene. La squadra è stata brava a chiudere il match al momento giusto, e faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto e ottenuto un ottimo risultato, magari non giocando bene come altre volte".

Il successo domenicale ha permesso ai 2006, come dicevamo, di fare un ulteriore passo verso l'obiettivo: con 51 punti, dietro di due lunghezze rispetto all'Inter capolista, la squadra rossonera ha blindato la seconda posizione che vale l'accesso diretto ai Quarti di finale Scudetto. A cinque giornate dal termine e con 10 punti di margine sul Verona, è un'ipoteca che sarebbe ancora più pesante con un successo domenica (ore 15.00) sul campo del Südtirol, fanalino di coda della classifica.

Il gruppo rossonero, che ha già arricchito la Primavera di tre elementi di valore come Parmiggiani, Scotti e Sia, nella passata stagione in Under 16 si fermò in Finale contro la Roma. Mister Lantignotti, invece, guidò i 2005 fino in Semifinale, persa poi con il Bologna. L'obiettivo di squadra e allenatore è quello di continuare a crescere, coltivando il sogno tricolore. Milan, dov'è finito Leao? Rafa va ancora a corrente alternata. Calciomercato Milan – Colpo per il futuro: occhi su un talento della Premier

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!