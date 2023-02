Milan, pari per l’Under 17 nel derby: adesso inizia lo sprint finale | News

Il Milan Under 17 è reduce da un pareggio nel derby contro l'Inter: adesso per i baby rossoneri inizia lo sprint finale

Enrico Ianuario

(fonte: acmilan.com) - Non è arrivata la vittoria - come accaduto all'andata - ma il Derby Under 17 ha regalato ancora una volta emozioni e spettacolo. In casa nerazzurra, Tezzele e Bonomi hanno risposto in due occasioni al vantaggio interista, fissando il punteggio sul 2-2 conclusivo e mostrando nuovamente lo spirito e la voglia di non arrendersi mai che contraddistinguono il gruppo rossonero.

"È stato un bel Derby, combattuto e spettacolare" - ha commentato Mister Lantignotti a margine della sfida. "Ci siamo ritrovati per ben due volte sotto nel punteggio ma abbiamo avuto la forza di reagire in entrambi i casi. Abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco per ampi tratti di gara ma il pareggio è stato il giusto esito dell'incontro".

Diventano addirittura 14, così, i turni senza sconfitta per i classe 2006 rossoneri, che dalla vittoria nella stracittadina di andata in poi hanno inanellato una striscia positiva di assoluto spessore, conquistando la possibilità di affacciarsi con relativa tranquillità allo scorcio finale di campionato. Il regolamento prevede l'accesso diretto ai Quarti di finale per le squadre classificate al primo e al secondo posto di ogni raggruppamento.

I rossoneri - a quota 48 punti nel Girone B - conservano un margine di dieci punti sulla terza formazione in graduatoria, quando mancano solamente sei partite al termine della prima fase. Affrontare una sfida alla volta è però l'obiettivo del Milan, a partire dal match contro il Venezia nel prossimo turno, da giocare nel fortino del PUMA House of Football. Mercato Milan, doppio colpo in Bundesliga? Le ultime news >>>