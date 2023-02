Calciomercato Milan – Maldini prepara un doppio colpo in Bundesliga

Il Milan di Stefano Pioli, nella parte finale di questa stagione, è impegnato su due fronti. Da un lato, in campionato, punterà ad entrare tra le prime quattro e, pertanto, a conseguire la qualificazione alla Champions League 2023-2024. Dall'altro, proprio in Champions, cercherà di eliminare il Tottenham e di fare più strada possibile nella massima competizione europea. Quindi, da giugno, sarà tempo di calciomercato estivo e il Milan, con i suoi dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, non vuole farsi cogliere impreparato.