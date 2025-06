Milan, una magia e poi il nulla: i numeri in rossonero di Joao Felix

Arrivato a San Siro come uno di quei talenti che fanno brillare gli occhi, Joao Felix non ha saputo rispettare le rosee aspettative attorno al suo potenziale. Giunto in prestito al Milan durante l'ultima sessione invernale del calciomercato, il fantasista portoghese esordisce con la maglia rossonera nella sfida di Coppa Italia contro la Roma. Grandi giocate e un gol, un delizioso scavetto, che promettono grandi cose. Purtroppo, però, non sarà così.