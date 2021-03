Milan-Udinese, Pioli punta tutto sulla coppia Rebic-Leao | News

Milan-Udinese, Pioli schiera Rebic e Leao

Dopo l’importante vittoria contro la Roma, il Milan pensa alla partita contro l’Udinese, in programma stasera a San Siro. La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato la probabile formazione che Pioli schiererà contro i bianconeri di Gotti.

In attacco il tecnico si affida ad Ante Rebic e a Rafael Leao. In assenza di Zlatan Ibrahimovic, infatti, toccherà a loro due trascinare il Milan alla vittoria. Il croato sembra essere tornato quello della scorsa stagione (5 gol nelle ultime 7 partite), mentre il portoghese deve fare l’ultimo salto di qualità dal punto di vista realizzativo (non segna dal 9 gennaio).

A proposito di Rebic e Rafael Leao, ne ha parlato anche Stefano Pioli in conferenza stampa: “”Si scambiano bene di ruolo, fra prima punta ed esterno, ma lo stesso può accadere e accadeva anche con Zlatan in campo. Mi piace quando non diamo punti di riferimento”. Non solo Milan-Udinese, ma anche calciomercato: il Milan pensa a un nuovo attaccante