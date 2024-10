Come riportato da calciomercato.com, in Milan-Udinese i tifosi bianconeri hanno minacciato Mike Maignan in questo modo. Il racconto

Come riportato da calciomercato.com, in Milan-Udinese i tifosi bianconeri presenti nel settore ospiti si sono resi protagonisti di alcuni atti intimidatori nei confronti di Mike Maignan, inneggiando cori come 'Maignan uomo di me**a'. Ricordiamo come a Udine, nella scorsa stagione, il portiere rossonero si rifiutò di giocare dopo essere stato vittima di razzismo. La partita fu sospesa per cinque minuti. La denuncia di Mike portò alla chiusura della curva dell’Udinese per due giornate. Nel settore ospiti di San Siro è stato esposto il seguente striscione: "Oggi solo un saluto, a Udine il giusto tributo". La partita di ritorno sarà ad aprile, ma è un gesto orribile da parte dei tifosi dell'Udinese.