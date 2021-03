Milan-Udinese, l’esultanza di Pellegatti al gol di Kessie (Video)

Milan-Udinese, l’esultanza di Pellegatti

Certo, tutti si aspettavano la vittoria, ma alla fine per il Milan è andata bene così. La gara con l’Udinese, infatti, è finita 1 a 1 grazie al rigore al 97 minuto di Franck Kessie. Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha esultato così per la trasformazione del centrocampista, che si conferma freddissimo dagli undici metri. Ecco il video direttamente dal canale Youtube di Pellegatti. Intanto il Milan pensa al calciomercato: ci sono novità per il riscatto di Tomori.