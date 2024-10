Rafael Leao, attaccante esterno rossonero, potrebbe essere uno dei big lasciati fuori da Paulo Fonseca in occasione di Milan-Udinese. Nella giornata odierna, infatti, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico lusitano ha tuonato, sostenendo come a lui non interessi il nome dei giocatori, bensì il bene del club: "Io non sono un attore, non lo faccio per gli altri. Ciò che penso lo dico negli spogliatoi, faccia a faccia con i giocatori. Se abbiamo problemi non mi frega un ca**o del nome dei giocatori. Affronto immediatamente il problema. Con la squadra o con i giocatori che hanno sbagliato".