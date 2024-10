Milan-Udinese, Fonseca prova la mossa a sorpresa? Gabbia l’indiziato

Paulo Fonseca, tecnico rossonero, potrebbe attuare una mossa a sorpresa in occasione di Milan-Udinese e Matteo Gabbia al momento sarebbe l'indiziato principale per esserne il protagonista. Il Diavolo, infatti, scenderà in campo allo stadio San Siro, alle ore 18:00 di sabato 19 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Per la squadra sarà un match già di grande importanza, soprattutto in seguito alla deludente sconfitta contro la Fiorentina. La volontà di dare un segnale di vita c'è tutto, ma sarà necessario farlo con l'intensità giusta e attraverso il gioco che ha permesso, ad esempio, di battere l'Inter.