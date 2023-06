Oggi pomeriggio, alle 18.30, il Milan Under 15 femminile affronterà l'Inter per uno spettacolare derby valevole per la finale scudetto

La giornata di oggi potrebbe diventare storica per il Milan Under 15 femminile. Dopo aver battuto in semifinale il Napoli per 3-1, grazie alla doppietta di Stendardo e Montaperto, oggi le baby rossonere disputeranno la finale scudetto contro l'Inter. Il match è in programma alle ore 18.30 allo stadio 'Goffredo Bianchelli' di Senigallia.