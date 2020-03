Milan Tv, il programma settimanale del canale tematico rossonero

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

I NOSTRI ALLENATORI E WEEKLY Q&A

Durante la settimana, sarà in onda la videochat esclusiva AC Milan con i collegamenti con Parma, Milano e Città di Castello: le parole, i messaggi, gli aneddoti di Stefano Pioli, Maurizio Ganz e Federico Giunti. Non solo: anche Gigio Donnarumma con la sua Q&A con i tifosi rossoneri.

MILAN ADDICTED: DI TUTTO UN PO’

Sugli schermi del Club Channel rossonero, i filmati, i pensieri e le immagini di Carlo Cracco, di Melissa Satta, di Matt & Bise. Parole milaniste, pronunciate in leggerezza e riascoltate in un momento della vita in cui farsi compagnia è molto importante.

A CASA DI…CONTI

Milan TV e Giorgia Palmas sono entrati in casa di Andrea Conti. La freschezza e i sorrisi del giovane giocatore rossonero caratterizzano l’intera puntata del programma per una edizione davvero interessante.

HISTORY MILAN

Le partite storiche del Milan in Champions League tra il 2003 e il 2007 saranno disponibili questa settimana, nel corso della programmazione quotidiana di Milan TV.

UNA GIORNATA CON…

Nora Heroum. L’atleta finlandese del Milan è una persona dolce e solare. Il modo in cui si è integrata nel gruppo e in spogliatoio è esemplare. Tutto questo traspare dallo speciale del Club Channel rossonero.

