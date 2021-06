Milan TV, #BackHome: sul canale si celebra il ritorno in Champions League

1989, 1990, 1994: dall'1 giugno tre giorni interamente dedicati a tre memorabili cavalcate europee su Milan TV per il ritorno in Champions.

Dopo l'esaltante mese di maggio che ci ha riportato a casa, in Champions League, celebriamo su Milan TV nei primi tre giorni di giugno l'obiettivo raggiunto: il club channel rossonero, dopo quella per le ragazze di mister Ganz, dedica tre maratone ai ragazzi di mister Pioli! AC Milan Back Home vuol dire il presente che si specchia nel glorioso passato rossonero…

Via allora martedì 1 giugno con la cavalcata storica del Milan di Sacchi nella stagione 1988/1989 , verso la Coppa dei Campioni che mancava da 20 anni: dalle 7.00 del mattino fino al prime time, dalla sfida al Vitosha Sofia fino alla indimenticabile finale di Barcellona contro lo Steaua Bucarest , le emozioni regalate ai tifosi da quella che è stata definita la squadra più forte di tutti i tempi, capace di sovrastare il Real Madrid con un 5-0 in semifinale che potrete gustarvi dalle 19, subito prima dell'ultimo atto al Camp Nou.

Si replica poi mercoledì 2 con l'annata successiva, dall'esordio con l'Helsinki fino al bis servito da Rijkaard nella finalissima di Vienna contro il Benfica: maratona Coppa dei Campioni 1989/1990, sempre dalle 7 del mattino fino a sera, tutta d'un fiato ma soprattutto con la doppia sfida a Malines e Bayern Monaco – nel pomeriggio, dalle 14 in poi – davvero imperdibile. Per chi c'era e vuole rivivere quei momenti ma anche per i più giovani, che non hanno mai visto quelle immagini!