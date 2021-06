Calciomercato Milan – Giroud, si lavora ai dettagli: le ultime | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud sarà un nuovo attaccante rossonero. L'annuncio? Senza fretta: ecco perché

Si sta lavorando soltanto agli ultimi dettagli , ma l'intesa tra le parti già c'è. Nonostante l'interesse di alcune squadre in Premier League e di qualche club della Major League Soccer statunitense, dunque, Giroud ha scelto di approdare in Italia, nella nostra Serie A e di giocare la prossima Champions League (della quale è campione in carica) con la maglia rossonera.

Il Milan non ha timore, quindi, che una terza squadra si inserisca in questo quadro. L'affare Giroud, per il Diavolo, è sostanzialmente chiuso. Quando avverrà l'annuncio? Senza fretta: il giocatore, adesso, sta preparando gli Europei con la Francia e il club di Via Aldo Rossi, al momento, sta lavorando per chiudere il riscatto di Fikayo Tomori, sempre dal Chelsea. Donnarumma via dal Milan? Ecco cosa sarebbe successo realmente >>>