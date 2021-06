Calciomercato Milan – Tomori, chiesto lo sconto: si tratta ad oltranza

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori sarà riscattato dal Diavolo, che preme sul Chelsea per un forte ribasso del prezzo

Daniele Triolo

La missione di calciomercato del Milan per il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea è entrata nel vivo. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. I rossoneri hanno iniziato a trattare con i 'Blues' per la conferma del difensore centrale a titolo definitivo: tutto potrebbe sbloccarsi nel giro di pochi giorni, se non addirittura di poche ore.

Dipenderà, secondo la 'rosea', dal Chelsea e dalla disponibilità di concedere uno sconto al Milan sul prezzo dell'acquisto del cartellino di Tomori. Se, però, le cose non dovessero andare come sperato, il Milan, ad ogni modo, non perderebbe di vista l'obiettivo e riscatterebbe ugualmente il giocatore.

Il Milan, in questo calciomercato, vuole rendere Tomori un calciatore del Diavolo a tutti gli effetti. La società rossonera vanta un diritto di riscatto fissato, nello scorso mese di gennaio, a 28 milioni di euro. Si tratta di un'operazione importante che, una volta andata in porto, diventerà la terza più importante nella storia del Milan per il settore di difesa dopo gli acquisti di Leonardo Bonucci (40 milioni) nel 2017 e di Alessandro Nesta (31) nel 2002.

Con Elliott il Milan punta a rientrare stabilmente tra le squadre più forti in Serie A ed in Europa e, pertanto, l'ingaggio di Tomori va proprio in questo senso. Il club di Via Aldo Rossi proverà, nelle prossime ore, a far calare le pretese del Chelsea. Ma senza ossessioni: la spesa varrebbe l'impresa anche se si chiudesse ai 28 prefissati.

Il Milan, secondo la 'rosea', ha provato ad abbassare il costo di Tomori a 20 milioni di euro. Dal Chelsea non sono arrivate aperture. Non è detto, però, che il 'pressing da gentlemen' del Diavolo non possa avere qualche frutto, magari proponendo di pagare in maniera rapida quei 20 milioni. Oppure facendo leva sugli ottimi rapporti tra le due società, questo lo vedremo.

Spingere a lungo per acquistare Tomori in questo calciomercato, però, potrebbe essere controproducente per il Milan. Il difensore, infatti, ha già varie richieste dalla Premier League ed il Chelsea potrebbe iniziare ad ascoltarle. Tocca al Diavolo, dunque, saper cogliere l'attimo al momento giusto. Le parole di Maldini ai tifosi rossoneri accorsi sotto 'Casa Milan' >>>