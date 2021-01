Milan, Turci: “Donnarumma è un campione, prospetto unico al mondo”

Milan, Turci su Donnarumma

Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan, ha parlato delle straordinarie qualità di Gianluigi Donnarumma. Ecco la sua opinione ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Donnarumma è un campione, un fuoriclasse con una cilindrarata superiore: ha dei grandissimi margini di miglioramento ed è un prospetto unico al mondo. E' del '99 ma ha già più di 200 presenze con uno dei club più prestigiosi al mondo ed è il titolare della nazionale italiana".