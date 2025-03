Milan, troppe espulsioni. Rossoneri terzi nella classifica dei cartellini: il dato

In un momento negativo della stagione, il Milan si piazza al terzo posto di una speciale classifica. Purtroppo, però, i rossoneri sono al terzo gradino di un podio non troppo positivo. Parliamo, infatti, dei cartellini rossi. Il dato, come riportato da Transfermarkt, vede il Milan inferiore solo a Siviglia e Getafe. L'ultima espulsione, in ordine cronologico, è quella di Pavlovic, dopo un anno e mezzo dall'ultima, nella sfida contro la Lazio, ovvero il quinto cartellino rosso della stagione in Serie A. I giocatori rossoneri espulsi finora sono stati Theo Hernandez, Strahinja Pavlovic, Tijjani Reijnders e Davide Bartesaghi. In totale, tenendo conto anche dei cartellini gialli, i rossoneri sono stati puniti per 53 volte, piazzandosi all'ottavo posto nella classifica riguardante solo il nostro campionato.